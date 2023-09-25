Бэлеш, бишбармак, блины, вареники, куурдак: в Сургутском районе прошел фестиваль национальной кухни

Фото: Алексей Андронов/Администрация Сургутского района

В Сургутском районе прошел фестиваль национальной кухни. Как отметили в администрации района, фестиваль прошел в Лянторе. Свои традиционные блюда представили 14 национальных диаспор. Гастрономический фестиваль собрал более сотни гостей.

Фото: Алексей Андронов/Администрация Сургутского района

- Очень важно проводить такие фестивали, потому что вопросы межнационального согласия, межнациональных отношений - это важнейшие вопросы. Поэтому благодарен и организаторам, и участникам - без них бы этого мероприятия не было. Отрадно то, что это уже стало традицией Сургутского района, значит это прижилось, - отметил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Кулинарные творцы представили жюри и гостям чуду, бэлеш, бишбармак, фаршированную щуку, блины, вареники, куурдак, шелпек и другие гастрономические изыски. Кроме приготовления блюд представители национальных диаспор старались не только накормить гостей, но и познакомить со своими традициями гостеприимства, рассказать историю блюда.

Фото: Алексей Андронов/Администрация Сургутского района

Кроме того, во время презентации для гостей провели мастер-класс по изготовлению плова, блинов, борща и ухи. Повара устроили настоящее кулинарное шоу: готовили прямо перед зрителями и делились своими фирменными секретами.