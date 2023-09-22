В Нижневартовске завершились поиски подростков, которые пропали утром в районе СОНТ «Взлет»

Фото: архив группы поиск пропавших людей «АЗИМУТ» Нижневартовск

В Нижневартовске нашли подростков, которые утром вышли из дома в СОНТ «Взлет» в Нижневартовске и пропали. О их пропаже ранее объявили в группе поиска пропавших людей «Азимут».

- Помогите установить местонахождение подростков: Советкин Максим, 2008 г.р.; Молчанова Марина, 2010 г.р. 22 сентября 2023 года, около 09:00 ушли из дома по адресу: г. Нижневартовск, СОНТ " Взлет", улица Центральная д. 4, и по настоящее время их местонахождение не известно, - говорилось в сообщении в группе поиска.

О их местонахождении не было известно почти весь день. Сегодня вечером развернули настоящую поисковую операцию, на которую приглашали всех неравнодушных граждан. О том, где на все это время находились школьники не сообщается. Известно лишь то, что их нашли живыми.