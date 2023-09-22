Фото: Поиск пропавших людей «АЗИМУТ» Нижневартовск

В Нижневартовске ищут подростков, которые утром ушли из дома и пропали. О их поиске объявили в группе поиска пропавших людей «Азимут».

- Помогите установить местонахождение подростков: Советкин Максим, 2008 г.р.; Молчанова Марина, 2010 г.р. 22 сентября 2023 года, около 09:00 ушли из дома по адресу: г. Нижневартовск, СОНТ " Взлет", улица Центральная д. 4, и по настоящее время их местонахождение не известно, - сообщили в группе поиска.

Фото: Поиск пропавших людей «АЗИМУТ» Нижневартовск

Волонтеры объявили сбор на поиски. Встречу назначили на парковке у ТЦ «Мандарин». На данный момент информации о местонахождении подростков не известны.

Сообщить информацию о местонахождении школьников можно по номеру горячей линии 8 (800) 700-86-77.