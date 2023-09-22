Председатель СКР поручил доложить о проверке из-за нападения бездомной собаки на школьника в Югре Фото: Татьяна Коркина

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке из-за нападения бездомной собаки на школьника в ХМАО - Югре.

Бездомная собака напала на мальчика на детской площадке в поселке Пионерский. Пес укусил его за плечо. Несмотря на обращения в администрацию, мер к отлову агрессивного животного не принимается. Следком Югры провел проверку и завел уголовное дело.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по ХМАО – Югре Михаилу Мокшину доложить о ходе и результатах процессуальной проверки, а по решению возникшей ситуации.