Следком Югры завел уголовное дело из-за нападения бездомной собаки на школьника в Советском районе Фото: Юлия Кучеренко

Следком Югры завел уголовное дело из-за нападения собаки на ребенка в поселке Пионерский Советского района. Дело заведено по статье о халатности.

Нападение произошло еще 15 сентября 2023 года во дворе дома № 6 по улице Железнодорожная, когда 10-летний мальчик гулял на детской площадке. На него набросилась собака и укусила его за плечо правой руки.

Следователи разбираются в случившемся, в том числе оценивают своевременность принятых администрацией поселка мер для предупреждения несчастных случаев по вине бездомных животных.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Югре 8-летняя девочка получит денежную компенсацию за укус собаки.