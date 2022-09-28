В Югре 8-летняя девочка получит денежную компенсацию за укус собаки Фото: Татьяна Коркина

Прокуратура Кондинского района провела проверку по факту получения несовершеннолетней травмы от укуса собаки.

Это случилось в мае 2022 года. На 8-летнюю девочку, проезжавшую на велосипеде в п. Куминский, напала собака и укусила ребенка за ногу.

- В результате происшествия ребенок испытал боль и испуг, что привело к появлению страха самостоятельного передвижения по улице. Учитывая, что владелец собаки допустил нарушение правил выгула собак, а также не загладил вред перед несовершеннолетней, в целях защиты прав и законных интересов малолетней прокурор района обратился в суд с иском о взыскании с него денежной компенсации морального вреда - сообщили в прокуратуре региона.

Суд взыскал с хозяина собаки денежную компенсацию в пользу пострадавшей девочки.