В Нефтеюганске загорелся двухэтажный расселенный деревянный дом. Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В Нефтеюганске загорелся двухэтажный деревянный дом. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по ХМАО-Югре.

- Сегодня в 16:31 поступило сообщение о возгорании в 11-м микрорайоне. Через 7 минут на место прибыли первые подразделения. Происходило горение расселенного двухэтажного деревянного дома, по всей площади, около 700 квадратных метров, - говорится в сообщении.

К счастью, пострадавших в пожаре нет. Тушением возгорания занимались 25 сотрудников МЧС и 6 единиц техники. Специалисты предотвратили распространение огня на соседние строения. Причины возникновения пожара выяснят органы дознания МЧС России.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Нижневартовске загорелась деревянная баня в Ермаковском переулке.

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