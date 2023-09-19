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НовостиПроисшествия19 сентября 2023 16:45

В Нижневартовске загорелась деревянная баня в Ермаковском переулке

Пожар мог перекинутся на гараж и автомобиль, но распространение огня предотвратили сотрудники МЧС
Виктория Терина
Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В Нижневартовске загорелись надворные постройки частного дома в Ермаковском переулке. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по ХМАО-Югре.

- В 20:27 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании. К моменту приезда пожарных подразделений деревянная баня была охвачена огнем, горела крыша, была угроза распространения огня на гараж и автомобиль в нем, - говорится в сообщении МЧСЮ

Вместе с пожарными спасением имущества занимался и сам владелец дома. Причина возгорания станет известна после проверки органами дознания МЧС России.

Напомним, ранее мы писали о том, что во время пожара в трехэтажном доме в Советском пожарные спасли двух женщин.