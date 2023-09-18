Во время пожара в трехэтажном доме в Советском пожарные спасли двух женщин

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Пожарные спасли двух женщин во время пожара в 3-этажном доме в Советском. По информации ГУ МЧС России по ХМАО-Югре, возгорание произошло в жилом доме на улице Юбилейная.

Когда пожарные приехали на место, первый подъезд дома уже был в плотном дыму, горела электропроводка в кабельной шахте с первого по третий этажи с выходом на чердак. Жильцы подъезда быстро покинули опасную зону. Специалисты газодымозащитной службы сразу же направились внутрь для спасения и эвакуации людей. Параллельно с этим пожарные сдерживали огонь, применяя углекислотные огнетушители. После отключения электроэнергии и отсутствия угрозы поражения электрическим током пожарные быстро потушили пожары.

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Во время пожара повреждены электрощиты и кабель, подъезд закопчен, но благодаря пожарным распространения огня на большую площадь не допущено, а также нет пострадавших.

- Эвакуировано 38 человек. Двум женщинам сотрудники МЧС помогли покинуть опасную зону - они вывели их из задымления, используя спасательные устройства. Для ликвидации возгорания от МЧС России были задействованы 17 человек личного состава и 5 единиц техники. Проводится проверка причин возгорания, - сообщили в ГУ МЧС России по ХМАО-Югре.