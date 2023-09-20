Из Сургута передали гуманитарный груз для госпиталя в зоне СВО

Фото: Администрация Сургута

Из Сургута передан гуманитарный груз для госпиталя в зоне проведения СВО. В посылке будет белье и 200 пар прорезиненных тапочек. Гуманитарный груз передадут для госпиталя в Луганской Народной Республике.

Как отметили в администрации Сургута, помощь на склад Гуманитарного корпуса приносят ежедневно неравнодушные сургутяне, а также жители всего округа. На прошлой неделе из Сургута отправились 1 300 «коробок добра», 300 «посылок солдату», школьные принадлежности для детей.

В гуманитарном корпусе отметили, что для госпиталей часто требуется нательное и постельное белье, тапочки, а также медикаменты. Кроме того, бойцы в зоне СВО уже готовятся к наступлению холодов.

- От ребят начинают поступать запросы на печки-буржуйки, газовые плиты и баллончики, маскировочные сети белого цвета для зимы, - рассказал председатель АНО «Гуманитарный добровольческий корпус» Эдуард Логинов.

Передать помощь может каждый житель Сургута, а также поддержать мирных жителей в виде «Коробки добра» или «Посылки солдату». Помочь можно в том числе продуктами и различными товарами. Товары первой необходимости и продукты сургутяне могут передавать в пункты сбора гуманитарной помощи. Их в городе работает два: в штабе Гуманитарного Добровольческого Корпуса (ул. Ленина 67А) и в помещении исторического парка «Россия – Моя история» (ул. Мелик-Карамова 4/4).