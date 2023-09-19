В Сургуте 22 сентября пройдет II этап военно-спортивной игры «Полигон. Кубок агломерации»

Фото: Администрация Сургута

В Сургуте 22 сентября состоится II этап военно-спортивной игры «Полигон. Кубок агломерации». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Сургута.

- Мероприятие пройдет в эту пятницу, в 9:00, на площадке центра «Барсова гора» Сибирского легиона, - сообщили в администрации.

Участниками игры станут команды из Сургута и Нефтеюганска в возрасте от 14 до 18 лет. Ребятам предстоит пройти несколько этапов, в том числе спортивное ориентирование и полосу препятствий.

После состязания определят победителей и обладателей Кубка агломерации.

Напомним, «Комсомольская правда - Югра» писала ранее о том, что в Югре с 18 по 24 сентября пройдет «Студенческая неделя добра». В течение недели пройдут субботники, тематические лекции и мастер-классы.