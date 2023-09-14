В Югре с 18 по 24 сентября пройдет «Студенческая неделя добра». Фото: Центр развития добровольчества Югры

В Югре с 18 по 24 сентября пройдет «Студенческая неделя добра». Об этом рассказали в администрации Ханты-Мансийска. За эту неделю в округе организуют добровольческие акции и образовательные мероприятия, целью которых будет вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность.

Участники мероприятий будут участвовать в субботникам, изучат деятельность некоммерческих организаций, позаботятся о здоровье, посетят лекции и мастер-классы.

- Неделя добра проходит в рамках года взаимопомощи в автономном округе и программы развития студенческого добровольчества «Амбассадоры Югры», - отметили в администрации Ханты-Мансийска.