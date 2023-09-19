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НовостиОбщество19 сентября 2023 14:22

В Когалыме прошло посвящение в ряды юнармейцев

50 школьников торжественно вступили в «Юнармию»
Виктория Терина
Фото: телеграм-канал правительства Югры

Фото: телеграм-канал правительства Югры

В Когалыме прошло посвящение в ряды юнармейцев. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале правительства Югры.

В «Юнармию» торжественно вступили 50 школьников. Мероприятие проходило на территории Парка Победы. Ребята произнесли клятвы, пообещали стремиться к победам в учебе и спорте, быть верными Родине.

Кроме того, в рамках мероприятие прошла ежегодная Всероссийская акция «Сохраним лес», во время которой высажено 26 деревьев на территории Парка.

Напомним, мы писали ранее, что в сквере «Поколение» в Нижневартовске сегодня высадили деревья.