Фото: телеграм-канал правительства Югры

В Когалыме прошло посвящение в ряды юнармейцев. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале правительства Югры.

В «Юнармию» торжественно вступили 50 школьников. Мероприятие проходило на территории Парка Победы. Ребята произнесли клятвы, пообещали стремиться к победам в учебе и спорте, быть верными Родине.

Кроме того, в рамках мероприятие прошла ежегодная Всероссийская акция «Сохраним лес», во время которой высажено 26 деревьев на территории Парка.

Напомним, мы писали ранее, что в сквере «Поколение» в Нижневартовске сегодня высадили деревья.