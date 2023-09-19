В сквере «Поколение» в Нижневартовске сегодня высадили деревья

Фото: телеграм-канал главы Нижневартовска

В Нижневартовске, а именно в сквере «Поколение» сегодня высадили деревья. Об этом сообщил глава города Дмитрий Кощенко.

- Новое общественное пространство появилось на улице 60 лет Октября по программе инициативного бюджетирования. Работы в сквере завершены – приглашаю вартовчан посетить еще один живописный уголок нашего города, - написал в своем телеграм-канале глава.

Он отметил, что в этом году финансирование программы инициативного бюджетирования увеличено и составляет 50 миллионов рублей. В прошлом году было 30 миллионов. И теперь у вартовчан появилось еще больше возможностей для реализации своих идей на благо города.