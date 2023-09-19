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НовостиПроисшествия19 сентября 2023 10:44

Житель Сургута лишился 7,5 миллионов рублей, доверившись мошенникам

Жертвой аферистов стал 55-летний мужчина
Виктория Терина
Житель Сургута лишился 7,5 миллионов рублей, доверившись мошенникам

Житель Сургута лишился 7,5 миллионов рублей, доверившись мошенникам

Фото: Татьяна Коркина

Житель Сургута перевел мошенникам больше 7,5 миллионов рублей, жертвой аферистов стал 55-летний мужчина.

Ему на сотовый позвонил мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов и пояснил, что от его имени оформлен кредит. Затем югорчанину позвонил представитель банка, который обещал помочь в сохранности денег. Для этого собеседник убедил его оформить кредит, обналичить деньги и перевести их на «безопасный» счет.

Заведено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Напомним, ранее мы писали о том, что югорчанин пробрался в закрытый магазин, украл из магазина алкоголь, сигареты и деньги из кассы.