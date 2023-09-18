Югорчанин пробрался в закрытый магазин, украл из магазина алкоголь, сигареты и деньги из кассы Фото: Юлия Кучеренко

В Сургутском районе задержали мужчину, который незаконно проник в магазин и украл две бутылки слабоалкогольного напитка, сигареты и 9 тысяч рублей из кассы. О краже в полицию заявил директор магазина.

- На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Было установлено, что неизвестный разбил стекло и проник в магазин. Во время осмотра места происшествия эксперт изъял следы пальцев рук, которые помогли установить личность подозреваемого, - пояснили в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре.

Подозреваемым оказался ранее судимый местный житель. Он признался, что хотел провести вечер за распитием алкоголя и для приобретения горячительного отправился в магазин, но он оказался закрыт. Обозлившись на это, он решил пробраться в магазин самостоятельно.

Заведено уголовное дело по статье «Кража».