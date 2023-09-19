Югорские энергетики направили на ремонт подстанции 13 млн рублей

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Энергетики завершили плановый ремонт высоковольтной подстанции «Апрельская» в ХМАО-Югре. Питающий центр обеспечивает электроэнергией производственно-диспетчерскую станцию компании «Транснефть». На выполнение технических работ «Россети Тюмень» направили порядка 13,5 млн рублей.

Энергетики выполнили капитальный ремонт основного силового оборудования питающего центра – двух трансформаторов общей мощностью 80 МВА. Специалисты провели ревизию активной части, заменили запорную арматуру, высоковольтные вводы, радиаторы охлаждения и приводы переключающих устройств.

Выполненные работы позволили повысить надежность электроснабжения магистрального нефтепровода Холмогоры – Клин, по которому углеводороды транспортируются с месторождений Западной Сибири на нефтеперерабатывающие заводы в центральной части России.