Фото: Депстрой и ЖКК Югры

В Ханты-Мансийске завершается строительство второго блока гимназии №1. Новый четырехэтажный корпус сможет вместить в себя 600 учеников, а его общая площадь составляет больше 19 тысяч квадратных метров. Как сообщили в департаменте строительства и жилищно-коммунального комплекса Югры, строительство планируют завершить до 30 октября.

Сейчас специалисты работают над теплым переходом и входной группой, а также монтируют внутренние инженерные сети, двери и витражи, подвесной потолок, котельную.

Напомним, ранее мы писали о том, что на территории гимназии №1 в Нижневартовске открылась многофункциональная спортплощадка.