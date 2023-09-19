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НовостиОбщество19 сентября 2023 7:09

В Ханты-Мансийске завершается строительство второго блока гимназии №1

Строительные работы планируют закончить до 30 октября
Виктория Терина
Фото: Депстрой и ЖКК Югры

Фото: Депстрой и ЖКК Югры

В Ханты-Мансийске завершается строительство второго блока гимназии №1. Новый четырехэтажный корпус сможет вместить в себя 600 учеников, а его общая площадь составляет больше 19 тысяч квадратных метров. Как сообщили в департаменте строительства и жилищно-коммунального комплекса Югры, строительство планируют завершить до 30 октября.

Сейчас специалисты работают над теплым переходом и входной группой, а также монтируют внутренние инженерные сети, двери и витражи, подвесной потолок, котельную.

Напомним, ранее мы писали о том, что на территории гимназии №1 в Нижневартовске открылась многофункциональная спортплощадка.