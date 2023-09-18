На территории гимназии №1 в Нижневартовске открылась многофункциональная спортплощадка

Фото: администрация Нижневартовска

В Нижневартовске открылась новая многофункциональная спортивная площадка на территории гимназии №1. Ее создали в рамках инициативного проекта родителей школьников и жителей 13-го микрорайона.

На спортплощадке установлен лабиринт, забор с наклонной доской, разрушенный мост, разрушенная лестница и др. На площадке дополнили освещение, а футбольное поле имеет металлическое ограждение по всему периметру. Кроме того, уложено основание из искусственной травы, нанесена разметка, установлены ворота.

Фото: администрация Нижневартовска

В администрации города подчеркнули, что на новой площадке можно будет проводить спортивные соревнования, тренировки и занятий для обучающихся гимназии. Здесь занимаются около 1 тысячи учеников образовательного учреждения. При этом площадка будет доступна всем жителям.

После открытия площадки на поле уже прошли первые дружеские матчи команд учителей, родителей и юных спортсменов.