Фото: Администрация Сургута

В Сургуте открыли мемориальную доску и «Парту героя» в честь кавалера двух Орденов Мужества, старшего лейтенанта Алексея Паличука, погибшего во время специальной военной операции. Об этом сообщили в администрации Сургута, отметив, что открытие мемориальной доски состоялось в лицее имени генерала-майора В.И Хисматулина, который Алексей Паличук окончил в 2014 году.

Кроме того, в лицее присвоили имя Алексея Паличука юнармейскому отряду «Ратибор».

Фото: Администрация Сургута

Напомним, ранее в нижневартовской школе №43 открыли «Парту Героя», посвященную ефрейтору Николаю Игнатьеву.