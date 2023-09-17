В нижневартовской школе №43 открыли «Парту Героя», посвященную ефрейтору Николаю Игнатьеву

Фото: администрация Нижневартовска

В нижневартовской школе №43 открыли «Парту Героя», посвященную участнику СВО, пулеметчику мотострелкового батальона 504-го танкового полка, ефрейтору Николаю Игнатьеву. Об этом сообщили в администрации Нижневартовска.

Николай родился в дружной многодетной семье, окончил школу №43, затем поступил в нижневартовский социально-гуманитарный колледж на специальность «Банковское дело». Активный, веселый парень пользовался уважением у сверстников и учителей.

Также он отслужил в армии - в 34-й отдельной бригаде оперативного назначения - знаменитой «шумиловской бригаде», получил воинскую специальность старшего разведчика разведывательных станций.

После призыва на военную службу Николай прошел обучение в Омске и выполнял задачи в зоне специальной военной операции. Погиб он в марте 2023 года в бою за освобождение ДНР.