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НовостиОбщество18 сентября 2023 14:33

В дачных кооперативах Сургута с 19 по 22 сентября отключат электроэнергию

Электроэнергии не будет 4 дня с 9 часов утра до 16 часов дня
Виктория Терина
Фото: Сургутские городские электрические сети

Фото: Сургутские городские электрические сети

В дачных кооперативах Сургута с 19 по 22 сентября отключат электроэнергию. Об этом сообщили Сургутские городские электрические сети. Отключения связаны с подготовкой энергооборудования к предстоящему осенне-зимнему периоду.

Так, по информации СГЭС, электроэнергию отключат 19 и 20 сентября с 09:00 до 16:00 в СНТ «Победит-2». 21 сентября с 09:00 до 16:00 не будет света в ТСН «Кедровый бор». В такое же время не будет электричества 22 сентября в СОТ «Подводник» и СТ 47 «Лайнер».

Энергетики принесли извинения за неудобства и обратили внимание на то, что эта мера необходима для обеспечения надежности электроснабжения жителей СОНТ.