Следком Югры завел уголовное дело после стрельбы из пневматики в Нефтеюганске Фото: Татьяна Коркина

Следком Югры завел уголовное дело после стрельбы в Нефтеюганске. Напомним, что сегодня стало известно о вопиющем случае, когда неизвестный подстрелил подростка из пневматики. За расследование инцидента взялись следователи и нашли хулигана.

- Нефтеюганским межрайонным следственным отделом заведено уголовное дело в отношении 14-летнего жителя Нефтеюганска. Он подозревается в хулиганстве с применением предмета, используемого в качестве оружия, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Оказалось, что происшествие случилось еще днем 17 сентября. Подросток, находясь в одной из квартир дома №5а 15 микрорайона Нефтеюганска, выстрелил из окна балкона из пневматического пистолета, ранив проходящего по улице 19-летнего парня.

Пневматический пистолет забрали у мальчика, расследование продолжается.