В Нефтеюганске неизвестный подстрелил подростка из пневматики. Фото: Паблик "Это Юганск, детка" в соцсетм Вконтакте

В Нефтеюганске неизвестный подстрелил подростка из пневматики. Местные жители рассказали о стрельбе в одном из местных пабликов в соцсети ВКонтакте. В первом случае одна из пуль пробила стекло на балконе дома №2 в 15 микрорайоне. Жительница квартиры опубликовала снимок пули и сообщила, что не понимает, откуда она прилетела.

- Непонятно откуда стреляли. На улице никого не было. Значит, из дома напротив, - написала горожанка.

Несколько человек также слышали выстрелы в 15 микрорайоне.

- Мы шли с детьми домой, хотели пройти через площадку дома 5 а, но прохожий мужчина предостерег нас, что там кто-то стреляет из окна 8 этажа из воздушки. И я слышала выстрелы. Мы пошли в другую сторону, - рассказала другая местная жительница.

К сожалению, не обошлось без пострадавших. Пуля неизвестного стрелка попала в голову проходящему мимо подростку. Об этом рассказала мама парня. Женщина уточнила, что инцидент произошел в 15 микрорайоне, возле дома № 5а.

- Возле 15 микрорайона, 5а кто-то стреляет с пневматики, пострадал наш сын. Аккуратнее там сегодня, - написала она, опубликовав фотографию пострадавшего мальчика.

Серьезных травм подросток не получил, но заявление в полицию пострадавшие написали. Позже отец ребенка написал в том же паблике, что в происшествии уже разобрались и нашли виновного, по горячим следам. Он также похвалил работу местного участкового, который быстро среагировал на ситуацию.

- С сыном, слава Богу, все хорошо, - уточнил отец пострадавшего ребенка.

«Комсомольская правда» направила запрос в СУ СК РФ по ХМАО-Югре, но на момент публикации ответа не поступило.

Тем не менее ситуацией уже заинтересовались в прокуратуре. Ведомство организовало проверку после того, как о ситуации стало известно в СМИ.

- Нефтеюганская межрайонная прокуратура организовала проверку по информации, размещенной в СМИ, о получении несовершеннолетним травмы из пневматического оружия. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - прокомментировали в прокуратуре.

Все обстоятельства произошедшего выясняются. Прокуратура контролирует доследственную проверку, которую проводят правоохранительные органы.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Нижневартовске полицейские ищут стрелявших из пневматического оружия по детской площадке.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Нижневартовске полицейские ищут стрелявших из пневматического оружия по детской площадке.