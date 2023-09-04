В Нижневартовске полицейские ищут стрелявших из пневматического оружия по детской площадке

В Нижневартовске подросток стрелял по детям на детской площадке из окна дома Фото: Татьяна Коркина

В соцсетях появилось сообщение о том, что в Нижневартовске заметили человека, стреляющего из окна по детям во дворе. Предположительно это мог быть подросток. Очевидцы сняли происходящее на видео, но на кадрах момента стрельбы не видно. Из информации, опубликованной в СМИ следует, что инцидент произошел во дворе многоэтажки на Ханты-Мансийской улице. Якобы стрелявший человек, находился в квартире на восьмом этаже и стрелял он из пневматического пистолета по детям, играющим на детской площадке.

- Какой-то пацан из 19 школы стреляет из пневматического пистолета по площадке. Попал в 1 ребенка. Фотографий нет, потому что сам боюсь высунуться, - написал автор поста в паблике "ЧП в Нижневартовске"

Информация о том, что стрелок мог попасть в ребенка пока официально не подтверждена. Корреспонденту «Комсомольской правды - Югра» в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре сообщили, что заявлений или обращений в полицию по поводу стрельбы в Нижневартовске не зарегистрировано. Но тем не менее полиция заинтересовалась информацией и решила проверить ее достоверность.

- Полиция проверяет информацию о стрельбе в Нижневартовке. Сообщений в полицию не поступало и информации о пострадавших из медучреждений Нижневартовска также не было - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Нижневартовске мужчина стрелял с балкона и удерживал сына в квартире.