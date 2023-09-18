Юный житель Югры проявил храбрость во время пожара и получил медаль «За содружество во имя спасения»

Фото: официальная страница главы Белоярского района Сергея Маненкова

Юного героя из Белоярского наградили медалью МЧС России. Медаль вручили девятилетнему Ивану Дмитриев, который проявил мужество и стойкость в опасной ситуации, продемонстрировав отвагу и решительность в сложной ситуации.

- Во время ЧП, произошедшего 5 марта, мальчик оказался один дома и почувствовал запах дыма. Несмотря на опасность, он решил покинуть квартиру, но обнаружил, что входная дверь начала гореть. С помощью огнетушителя школьник предотвратил распространение огня и выбрался на балкон, где ожидал помощь от пожарных, - рассказали в правительстве Югры.

Заслуженную медаль «За содружество во имя спасения» мальчику вручили на торжественной церемонии, посвященной 35-летию района. Это первая награда для юного югорчанина.