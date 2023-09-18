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НовостиОбщество18 сентября 2023 9:00

Повышена надежность электроснабжения поселка Междуреченского в Югре

Источник:kp.ru
Фото: Георгий Чусовитин

Фото: Георгий Чусовитин

В Югре «Россети Тюмень» завершили капитальный ремонт высоковольтной линии электропередачи «Сотник – МДФ», участвующей в электроснабжения 11 тысяч жителей поселка Междуреченского. На выполнение работ компания направила 2,3 млн рублей.

На воздушной линии (ВЛ) протяженностью 28 км специалисты заменили провод и 4 железобетонных опоры, обновили 26 гасителей вибрации и установили птицезащитные устройства. Кроме того, энергетики смонтировали пятнадцать спиральных поддерживающих зажимов. Для уменьшения риска технологических нарушений из-за падения веток и деревьев на провода работники расчистили порядка 27 гектаров просек трассы ЛЭП от растительности.

Плановый ремонт ВЛ «Сотник – МДФ» проведен в рамках подготовки электросетевого комплекса ХМАО-Югры к отопительному сезону. Выполненные мероприятия позволили повысить надежность энергоснабжения жителей поселка городского типа Междуреченского и ряда социально значимых объектов.