Повышена надежность электроснабжения поселка Междуреченского в Югре

Фото: Георгий Чусовитин

В Югре «Россети Тюмень» завершили капитальный ремонт высоковольтной линии электропередачи «Сотник – МДФ», участвующей в электроснабжения 11 тысяч жителей поселка Междуреченского. На выполнение работ компания направила 2,3 млн рублей.

На воздушной линии (ВЛ) протяженностью 28 км специалисты заменили провод и 4 железобетонных опоры, обновили 26 гасителей вибрации и установили птицезащитные устройства. Кроме того, энергетики смонтировали пятнадцать спиральных поддерживающих зажимов. Для уменьшения риска технологических нарушений из-за падения веток и деревьев на провода работники расчистили порядка 27 гектаров просек трассы ЛЭП от растительности.

Плановый ремонт ВЛ «Сотник – МДФ» проведен в рамках подготовки электросетевого комплекса ХМАО-Югры к отопительному сезону. Выполненные мероприятия позволили повысить надежность энергоснабжения жителей поселка городского типа Междуреченского и ряда социально значимых объектов.