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НовостиПроисшествия18 сентября 2023 5:30

В Югре за сутки нашли тела сразу двух утонувших мужчин

Оба случая расследуют правоохранительные органы
Виктория Терина
Фото: архив ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Фото: архив ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В Югре за день произошло два смертельных происшествия на воде. Оба происшествия расследуют правоохранительные органы.

По данным МЧС, в Белоярском районе, в 7 км от деревни Юильск, на реке Казым обнаружен погибший 49-летний мужчина. В Березовском районе, в 40 км от Игрима, на реке Северная Сосьва, также обнаружен погибший мужчина, личность которого сейчас устанавливается.

Сотрудники МЧС напомнили, что при решении прокатиться на лодке, порыбачить или просто прогуляться, необходимо четко знать правила помощи упавшему за борт и не забывать про спасательный жилет.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Югре за сутки утонули три человека.