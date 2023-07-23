В Югре за сутки утонули три человека

Фото: ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре

За сутки в Югре утонуло трое человек. Об этом сообщили в ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре.

Первый из трех случаев произошел рано утром 22 июля. В 4 микрорайоне Лянтора утонула молодая девушка. В ГИМС МЧС уточнили, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Второй звонок спасателям поступил уже во второй половине дня. На водохранилище Сургутской ГРЭС нашли тело мужчины. Его личность устанавливают. А третий случай произошел на карьере в районе Югорского тракта. Мужчина в алкогольном опьянении нырнул и не выплыл.

- Уважаемые Югорчане и гости региона, будьте бдительны и осторожны! Соблюдайте правила безопасного поведения на воде: используйте для купания оборудованные пляжи; не нырйте в незнакомых водоемах; не купайтесь где установлены запрещающие знаки; избегайте длительного пребывания в воде, не заплывайте далеко от берега; не купайтесь в состоянии опьянения; не отпускайте детей на водоемы одних - обратились в пресс-службе ГИМС МЧС.

Напомним, телефон экстренной службы - 112.