Фото: администрация Нижневартовска

В эти выходные в Нижневартовске проходит выставка сельскохозяйственной продукции. Всех желающих посетить ее ждут с 9.00 до 18.00 на улице 60 лет Октября (район старого автовокзала), сообщили в пресс-службе городской администрации.

На ярмарке можно будет приобрести молочную и рыбную продукцию, мясо и мясопродукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, плодоовощную продукцию и дикоросы.

Кроме того, местные мастера представят на обозрение товары ручной работы и многое другое.

Ранее «Комсомольская правда - Югра» рассказывала о том, что в Ханты-Мансийска пройдет масштабная фермерская ярмарка. Свою продукцию представят более ста товаропроизводителей округа и соседних регионов.