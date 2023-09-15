В СК завели дело из-за провалившегося в яму с кипятком ребенка Фото: Татьяна Коркина

Следком Югры завел уголовное дело после получения ожога ноги ребенком в Пыть-Яхе. Случилось это днем 12 сентября на придомовой территории в 6 микрорайоне «Пионерный», когда 8-летний ребенок провалился в возникшую из-за коммунальной аварии яму с горячей водой и получил ожоги нижних конечностей. Об этом сообщили СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

- Заведено уголовное дело в отношении работника МУП «Управление городского хозяйства» Пыть-Яха, уполномоченного на руководство производственно-хозяйственной деятельности района тепловых сетей-2 (РТС-2). Он подозревается в выполнении работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, - сообщили в силовом ведомстве.

Выяснилось, что подозреваемый - ответственный за правильную и безопасную организацию производственных процессов на данном участке. Он знал о необходимости ограждения места прорыва теплосетей на придомовой территории, где произошла коммунальная авария, но не принял меры и не дал необходимые указание подчиненным работникам.

По уголовному делу проводится расследование. Выясняется степень тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка. Расследование уголовного контролирую в центральном аппарате ведомства.