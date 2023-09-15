Фото: администрация Нижневартовска

В Югре открылся первый профильный прокурорский класс. Он появился благодаря соглашению правительства региона и уральской транспортной прокуратуры. Его открыли в Нижневартовске. Благодаря обучению в этом классе дети получат знания и навыки, необходимые для работы в прокуратуре, повысят конкурентоспособность наших юных земляков на рынке труда.

- Большое внимание будет уделяться внеурочным мероприятиям, нацеленным на формирование научного мировоззрения, уважительного отношения к закону и обществу, воспитание патриотизма. Сегодня это особенно важно, - сообщили в администрации Нижневартовска.

Напомним, ранее мы писали о том, что жители Югры обучаются на операторов БПЛА через центр занятости.