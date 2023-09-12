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НовостиОбщество12 сентября 2023 7:36

Жители Югры обучаются на операторов БПЛА через центр занятости

Служба занятости населения начала формировать группы для обучения югорчан на операторов беспилотных летательных аппаратов
Виктория Терина
Жители Югры обучаются на операторов БПЛА через центр занятости

Жители Югры обучаются на операторов БПЛА через центр занятости

Фото: Татьяна Коркина

Югорчане учатся на операторов беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в телеграм-канале правительства округа. Служба занятости населения начала формировать группы для обучения югорчан по двум программам «Основы подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов» и «Оператор наземных средств управления беспилотным летательным аппаратом».

Занятия проходят на базе советского политехнического колледжа для 56 человек, которые сами подали заявки. В числе учеников жители Сургута, Пыть-Яха, Ханты-Мансийска, Нефтеюганского, Нижневартовского, Сургутского и Октябрьского районов.

Теорию они пройдут дистанционно, а затем к каждому ученику выедут преподаватели, чтобы закрепить полученные знания на практике. Когда курсы закончатся им предложат заключить контракт для прохождения военной службы в Вооруженных Силах РФ.