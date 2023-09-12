Жители Югры обучаются на операторов БПЛА через центр занятости Фото: Татьяна Коркина

Югорчане учатся на операторов беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в телеграм-канале правительства округа. Служба занятости населения начала формировать группы для обучения югорчан по двум программам «Основы подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов» и «Оператор наземных средств управления беспилотным летательным аппаратом».

Занятия проходят на базе советского политехнического колледжа для 56 человек, которые сами подали заявки. В числе учеников жители Сургута, Пыть-Яха, Ханты-Мансийска, Нефтеюганского, Нижневартовского, Сургутского и Октябрьского районов.

Теорию они пройдут дистанционно, а затем к каждому ученику выедут преподаватели, чтобы закрепить полученные знания на практике. Когда курсы закончатся им предложат заключить контракт для прохождения военной службы в Вооруженных Силах РФ.