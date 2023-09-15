В Югре утверждено решение об увеличении выплат контрактникам Фото: Юлия Кучеренко

На очередном заседании правительства Югры утверждено решение об увеличении выплат военнослужащим по контракту. Это решение направлено на повышение эффективности мер поддержки участников специальной военной операции, заключивших контракты с Министерством обороны, и членам их семей.

Таким образом при заключении контракта военнослужащий получает 400 тысяч рублей, а ранее — 250 тысяч рублей. При увольнении с военной службы боец получает 100 тысяч рублей, ранее — 250. Выплата 150 тысяч рублей из регионального бюджета будет предоставляться за каждые 2 месяца службы, а ранее — за каждые 4 месяца.