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НовостиОбщество15 сентября 2023 14:02

В Югре утверждено решение об увеличении выплат контрактникам

Решение принято на заседании правительства Югры
Виктория Терина
В Югре утверждено решение об увеличении выплат контрактникам

В Югре утверждено решение об увеличении выплат контрактникам

Фото: Юлия Кучеренко

На очередном заседании правительства Югры утверждено решение об увеличении выплат военнослужащим по контракту. Это решение направлено на повышение эффективности мер поддержки участников специальной военной операции, заключивших контракты с Министерством обороны, и членам их семей.

Таким образом при заключении контракта военнослужащий получает 400 тысяч рублей, а ранее — 250 тысяч рублей. При увольнении с военной службы боец получает 100 тысяч рублей, ранее — 250. Выплата 150 тысяч рублей из регионального бюджета будет предоставляться за каждые 2 месяца службы, а ранее — за каждые 4 месяца.