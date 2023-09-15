На трассе Сургут-Нижневартовск 17 сентября ограничат движение транспорта. Фото: Управление автодорог Югры

С 213 по 217 км автодороги Сургут-Нижневартовск 17 сентября в период с 00.00 до 03.00 временно ограничат движение транспорта. Оно вводится на участке капремонта. Об этом сообщили в Управлении автодорог Югры.

Специалисты продолжат выполнение работ по демонтажу рамных металлических конструкций. В Управлении автодорог Югры просят пользователей автодорог учитывать ограничения при планировании поездок.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Югре с 18 по 24 сентября пройдет «Студенческая неделя добра». Участники мероприятий поучаствуют в субботниках, посетят тематические лекции и мастер-классы.