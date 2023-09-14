Жительницу Нефтеюганска обманули мошенники при покупке красной икры Фото: Татьяна Коркина

При покупке красной икры жительницу Нефтеюганска обманули мошенники. Об этом сообщили в полиции Нефтеюганска, туда с заявлением обратилась 41-летняя обманутая горожанка.

Женщина нашла группу, где якобы продавали красную икру из Дальнего Востока. Она договорилась с продавцом на покупку 2 килограммов икры за 6 тысяч рублей. В течение нескольких дней женщина ждала доставку деликатеса, но продавец вдруг исчез и женщина поняла, что это был обман.

Полиция завела уголовное дело по статье «Мошенничество».

Напомним, ранее мы писали о том, что югорчанин перевел мошенникам деньги, испугавшись распространения интимных фото жены.