Югорчанин перевел мошенникам деньги, испугавшись распространения интимных фото жены. Фото: архив КП

Житель Нефтеюганска перевел мошенникам деньги, испугавшись распространения интимных фотографий супруги. Как сообщили в полиции, 20-летний парень написал заявления из-за вымогательства. Молодой человек рассказал, что его жене пришло сообщение с угрозами. Кто-то грозился распространить откровенные фотографии девушки в Сети и требовал перевести 46 тысяч рублей.

Супруги поверили преступникам и перевели 30 тысяч рублей, но затем решили обратиться в полицию.

- В настоящее время сотрудниками ОМВД России по г. Нефтеюганску проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление и задержание причастных лиц, - прокомментировали в пресс-службе окружной полиции.

Полиция завела уголовное дело по статье «Вымогательство», преступнику грозит лишение свободы на срок до четырех лет.