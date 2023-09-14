В Сургутском районе ввели новую меру поддержки для контрактников Фото: Юлия Кучеренко

Контрактники от Сургутского района получат дополнительно 150 тысяч рублей. Средства на новую меру поддержки для участников специальной военной операции выделили из бюджета района. Инициативу оказания финансовой поддержки военнослужащим выдвинули представители Общественного совета.

- Мы обратились к администрации Сургутского района с инициативой: установить дополнительную меру социальной поддержки для наших земляков, которые идут от Сургутского района. Многих из них мы знаем лично, общаемся с их семьями, поэтому хочется поддержать наших контрактников, чтобы они спокойно исполняли свой долг, защищали Родину и были уверены, что здесь позаботятся об их близких. И мы очень рады, что глава Сургутского района Андрей Трубецкой, администрация поддержали нашу инициативу, - рассказала председатель Общественного Совета Сургутского района Ирина Ковалева.

Благодаря новой выплате участники СВО при заключении контракта в Сургутском районе единовременно получат на руки 745 тысяч рублей. Как объяснили в администрации, в эту сумму входят: единовременная выплата в 250 тысяч от Югры, 150 тысяч – выплата за каждые 4 месяца прохождения военной службы, причем первая выплата этой суммы – при заключении контракта, 195 тысяч – от Минобороны РФ и еще 150 тысяч –дополнительно от Сургутского района.