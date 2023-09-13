Вместо штрафа - колония строго режима: в Югре прокуратура добилась ужесточения приговора для взяточника

В Югре прокуратура добилась ужесточения приговора для взяточника Фото: Татьяна Коркина

В Югре прокуратура добилась изменения приговора Нижневартовского городского суда против бывшего директора бюджетного учреждения Нижневартовска, которого признали виновным в получение взяток в крупном и особо крупном размерах.

В суде доказано, что директор учреждения получил взятки за попустительство по службе от руководителей подрядных организаций в сумме превышающей 1,7 миллионов рублей. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 4,5 миллионов рублей и лишения права занимать определенные должности сроком на 7 лет с конфискацией суммы взяток.

Но государственный обвинитель посчитал приговор суда слишком мягким и подал на апелляцию. Вышестоящий суд изменил приговор и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом 7 миллионов рублей и лишением права занимать определенные должности на 7 лет.