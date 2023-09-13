Прокуратура начала проверку после публикаций об избиении подростка-инвалида в Нижневартовске Фото: Татьяна Коркина

Прокуратура начала проверку из-за нападения подростков на подростка-инвалида в Нижневартовске. Этот случай шокировал горожан, а после многочисленных публикаций видео о том, как подростки издеваются над парнем прокуратура организовала проверку и выясняет все обстоятельства произошедшего.

- Во время проверки будет дана оценка полноте действий уполномоченных органов, образовательных организаций по профилактике правонарушений несовершеннолетних, а также работе органов внутренних дел по своевременному реагированию на сообщение о совершении преступления, - сообщили в прокуратуре округа.

После расследования прокуратура примет меры прокурорского реагирования.