В Нижневартовске из-за сообщения о минировании эвакуировали школу №15

Фото: школа №15 Нижневартовска

В Нижневартовске вновь поступило ложное сообщение о минировании школа. Аппарат Антитеррористической комиссии города сообщает, что сегодня, 13 сентября, в школу №15 поступило сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в здании. Учащихся и педагогов эвакуировали.

Здание школы обследователи сотрудники кинологической службой, но не обнаружили посторонних предметов на территории учреждения. Учебный процесс возобновили в обычном формате.

Напомним, что подобный случай произошел в понедельник, 11 сентября, в школе № 31. Специалисты также не нашли опасных предметов в здании школы, а звонившего уже ищут правоохранители. Стоит отметить, что штраф за ложный звонок о готовящихся взрывах в России увеличился с двухсот до семисот тысяч рублей, а срок лишения свободы - с трех до пяти лет.