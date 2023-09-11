В Нижневартовске эвакуировали школу №31 из-за сообщения о минировании. Фото: телеграм-канал ЧП Нижневартовска

В Нижневартовске эвакуировали школу № 31 из-за сообщения о минировании. Звонок о якобы заложенном взрывном устройстве в здании средней школы поступил в в ЕДДС Нижневартовска. Учащиеся и педагоги эвакуированы. Аппарат Антитеррористической комиссии города сообщил, что сообщение не подтвердилось и звонок был ложным.

Фото: телеграм-канал ЧП Нижневартовска

- В рамках оперативных мероприятий, проведенных кинологической службой, посторонних предметов на территории учреждения не обнаружено. Учебный процесс возобновлен - говорится в сообщении.

Администрация города напомнила жителям о том, что за ложные звонки о готовящихся взрывах можно получить штраф - до семисот тысяч рублей, а еще лишится свободы до пяти лет.