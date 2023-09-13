Бастрыкин взял на контроль дело об избиении 10-летней школьницы в Нефтеюганске Фото: Татьяна Коркина

Главе СКР доложат об обстоятельствах травмирования ребенка группой подростков в Югре. Об этом сообщил информационный центр СКР.

Напомним, что 9 сентября в Нефтеюганске группа подростков напали на 10-летнюю девочку и она получила травму позвоночника. Следком Югры проводит проверку, о ходе и обстоятельствах которой председатель СК России Александр Бастрыкин и поручил руководителю СУ СК России по ХМАО-Югре Михаилу Мокшину представить доклад.

«Комсомольская правда - Югра» писала ранее о том, что в Пыть-Яхе 8-летний ребенок провалился в яму с кипятком и получил ожог ноги.