В Когалыме врачи спасли ребенка, проглотившего батарейку во время игры

Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

В Когалыме врачи спасли ребенка, проглотившего батарейку. Об этом рассказали в департаменте здравоохранения Югры. Ребенка привезли на скорой. Мама рассказала врачам, что ее 5 летний ребенок проглотил активно работающую батарейку. Инцидент произошел, когда он заигрался и случайно проглотил литиевую батарейку из пульта дистанционного управления.

Юного пациента быстро передали специалистам. На рентгенологическом снимке действительно было замечено инородное тело округлой формы диаметром 22 мм.

- Учитывая малый возраст ребенка – 5 лет, возможность опасности действия электрического элемента на живые ткани желудка, было принято решение о незамедлительном удалении данного инородного тела. Последствия могут быть губительны для ребенка: из поврежденной батарейки вытекает электролит, и уже через несколько часов наступает ожог и некроз окружающих тканей, - пояснил врач - хирург Гусейн Мусаев.

Батарейку изъяли без вреда для организма ребенка. Благодаря быстрой и квалифицированной помощи, малыш остался жив и здоров, и уже выписан домой.

- Уважаемые родители, бабушки, дедушки. Забота о наших детях маленького возраста состоит не только в оригинальных покупках, дорогих игрушках, но и внимательном контроле за их поведением! Не оставляйте детей без присмотра, - обратился к жителям Югры хирург Гусейн Мусаев.