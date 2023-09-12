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НовостиОбщество12 сентября 2023 10:13

Прокуратуру Сургутского района будет возглавлять Максим Мавлютов

Генеральный прокурор РФ провел кадровые перестановки между прокуратурой Нижневартовска и Сургутского района
Виктория Терина
Прокуратуру Сургутского района будет возглавлять Максим Мавлютов. Фото: Прокуратура ХМАО-Югры

Прокуратуру Сургутского района будет возглавлять Максим Мавлютов. Фото: Прокуратура ХМАО-Югры

Приказом Генерального прокурора РФ на должность прокурора Сургутского района назначен Максим Мавлютов. Ранее он был прокурором Нижневартовска, а сейчас место прокурора Нижневартовска займет Александр Еременко.

Как рассказали в прокуратуре округа, Максим Шавкатович с 1999 по 2002 годы работал в органах налоговой полиции округа. А в 2002 году начал карьеру в прокуратуре с должности старшего следователя прокуратуры Когалыма. С 2006 по 2013 он занимал должности прокурора и старшего прокурора отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов внутренних дел, госнаркоконтроля и юстиции в аппарате прокуратуры округа, в должности заместителя прокурора Когалыма, и возглавлял Югорскую межрайонную прокуратуру.