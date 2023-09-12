Новым прокурором в Нижневартовске назначен Александр Еременко. Фото: Прокуратура ХМАО-Югры

Генпрокурор Российской Федерации провел кадровые перестановки в прокуратуре Нижневартовска. Об этом сообщили на сайте надзорного ведомства.

- Приказом Генерального прокурора Российской Федерации на должность прокурора Нижневартовска назначен Александр Васильевич Еременко , - говорится в сообщении.

Также отмечается, что карьеру Александр Еременко начинал с 1999 года. Он работал в органах налоговой полиции, УМВД России по ХМАО – Югре. В прокуратуру он попал в 2007 году и назначен на должность прокурора отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов внутренних дел, госнаркоконтроля и юстиции, где с 2009 года занимал должность заместителя начальника отдела.

Затем работал заместителем Нефтеюганского межрайонного прокурора, заместителем прокурора Пыть-Яха и занимал должность прокурора Пыть-Яха. Кроме того, проходил службу в должности старшего помощника прокурора округа по обеспечению собственной безопасности и физической защит, а перед переводом в Нижневартовск возглавлял прокуратуру Сургутского района.