Югорчанину грозит до семи лет тюрьмы за контрабанду сильнодействующих веществ Фото: Татьяна Коркина

В Югре прокуратура передала в суд уголовное дело о контрабанде сильнодействующих веществ. Как сообщили в ведомстве, прокуратура Нижневартовского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя г.п. Новоаганск.

Преступление он совершил в апреле 2023 года, когда заказал через Сеть из Китая препарат, содержащий в своем составе сильнодействующее вещество, запрещенное к обороту на территории России. Продавец передал вещество международным почтовым отправлением, указав, что в посылке находится косметический продукт.

В мае 2023 года мужчину задержали полицейские, когда он получил посылку с запрещенным веществом. Северянин не стал отрицать свой вины и раскаялся в преступлении. Дальнейшую его судьбу решит суд. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.