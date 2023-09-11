В Ханты-Мансийске пассажир «Лексуса» погиб в ДТП с большегрузом, а водитель легковушки в больнице

Фото: пресс-служба УМВД России по ХМАО-Югре

В Ханты-Мансийске правоохранительные органы устанавливают обстоятельства смертельного ДТП. В пресс-службе окружной полиции сообщили, что при столкновении «Лексуса» и большегруза «Татра» погиб. Пассажир легкового авто погиб, а водитель госпитализирован с травмами.

Сейчас на месте аварии продолжают работать правоохранительные органы.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Нефтеюганске в ДТП погиб водитель «Лады» и еще пять человек получили травмы. Это случилось на улице Объездная, когда водитель автомобиля «Toyota» на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем марки «Лада».