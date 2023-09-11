В Нефтеюганске в ДТП погиб водитель «Лады» и еще пять человек получили травмы. Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре за выходные произошло 13 ДТП, в которых 2 человека погибли и 22 - получили травмы, в том числе 2 несовершеннолетних велосипедиста.

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Нефтеюганске произошло ДТП с летальным исходом. Это случилось на улице Объездная. 31-летний водитель, управляя автомобилем «Toyota» на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем марки «Лада», движущимся по главной дороге. В результате аварии пассажир отечественного авто скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи, а водитель этого же автомобиля и 3 его пассажира, а также 1 пассажир Toyota получили травмы.

Сотрудниками ГИБДД задержан 51 водитель с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 64 водителя и 134 - за нарушение правил перевозки детей.