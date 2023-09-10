На выборах губернатора Тюменской области в Югре проголосовали 38,91% избирателей
Фото: Юлия Кучеренко
На выборах губернатора Тюменской области в Югре проголосовали 449 939 человек, что составляет 38,91% от общего количества избирателей. Об этом сообщили в информационном канале Избирательной комиссии ХМАО - Югры
Голосование в Югре завершилось, ровно в 20:00 в регионе закрылись все избирательные участки. Члены избирательных комиссий уже подсчитывают голоса избирателей.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Югре действовало 733 избирательных участка. Процесс голосования организовывали более 7 тысяч членов участковых избирательных комиссий.