На выборах губернатора Тюменской области в Югре проголосовали 38,91% избирателей Фото: Юлия Кучеренко

На выборах губернатора Тюменской области в Югре проголосовали 449 939 человек, что составляет 38,91% от общего количества избирателей. Об этом сообщили в информационном канале Избирательной комиссии ХМАО - Югры

Голосование в Югре завершилось, ровно в 20:00 в регионе закрылись все избирательные участки. Члены избирательных комиссий уже подсчитывают голоса избирателей.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Югре действовало 733 избирательных участка. Процесс голосования организовывали более 7 тысяч членов участковых избирательных комиссий.