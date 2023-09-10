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НовостиПолитика10 сентября 2023 16:13

На выборах губернатора Тюменской области в Югре проголосовали 38,91% избирателей

Свой голос на выборах в Югре отдали больше 449 тысяч человек
Виктория Терина
На выборах губернатора Тюменской области в Югре проголосовали 38,91% избирателей

На выборах губернатора Тюменской области в Югре проголосовали 38,91% избирателей

Фото: Юлия Кучеренко

На выборах губернатора Тюменской области в Югре проголосовали 449 939 человек, что составляет 38,91% от общего количества избирателей. Об этом сообщили в информационном канале Избирательной комиссии ХМАО - Югры

Голосование в Югре завершилось, ровно в 20:00 в регионе закрылись все избирательные участки. Члены избирательных комиссий уже подсчитывают голоса избирателей.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Югре действовало 733 избирательных участка. Процесс голосования организовывали более 7 тысяч членов участковых избирательных комиссий.